باحث يمني ينال الدكتوراة حول الإعلام السياسي من أكاديمية بريطانية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

نال الباحث الإعلامي اليمني المتخصص في مجال الإعلام السياسي محمد عبدالرحيم الوافي، على شهادة الدكتوراة من أكاديمية جون هيفر البريطانية عن دراسته التحليلية بعنوان (تأثير وسائل الإعلام السياسي على الرأي العام في اليمن).



واستعرضت الدراسة المبنية على الفترة الزمنية من 2000 إلى 2019م، تاريخ نشأة وسائل الاتصال في اليمن ومراحل تطورها .. مؤكدة على أن الإعلام السياسي اليمني كان له دورا كبيرا ومهما خلال فترة الألفية الثانية حتي نهاية العقد الحالي، كما ساهم في تشكيل الوعي السياسي في اليمن، كما كان له دور سلبي في السلام وتأجيج الصراع.

وأشارت إلى أهمية تعزيز دور الإعلام السياسي في اليمن وتأهيل الكادر الإعلامي المهني المتخصص من خلال تهيئة بيئة سياسية وديمقراطية واعية بمفاهيم العمل السياسي وتجسيد ثقافة الأمن والاستقرار والتعايش للخروج بالوطن من أوضاع الصراع والحروب إلى بيئة السلام والتفاعل السياسي الجيد.