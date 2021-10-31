كهرباء عدن: نجري الاختبارات الفنية النهائية للتشغيل الجزئي لمحطة الرئيس

المنامة - ياسر ابراهيم - أعلنت المؤسسة العامة للكهرباء في عدن، الأحد، عن إجراء كافة الاختبارات الفنية للتشغيل الجزئي لمحطة الرئيس بترومسيلة.



وقالت المؤسسة عبر صفحتها على "فيسبوك": "تجري في هذه اللحظات الفحوصات النهائية لتشغيل توربين رقم 1 بالمحطة بقدرة 110 ميجا وات".



وأضافت: "حين الانتهاء من التشغيل التجريبي وتأكيد شركتي التنفيذ والتشغيل على جاهزية التوربين سيتم إدخاله للخدمة خلال الساعات القادمة ورفع القدرة التوليدية لمحطات توليد كهرباء عدن".



وفي وقت سابق اليوم، أفادت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ" بأن القائم بأعمال السفارة اليمنية بالدوحة محمد عبود، بحث مع نائب المدير العام للمشاريع التنموية في صندوق قطر للتنمية مسفر الهاجري، إمكانية تمويل صيانة محطة الكهرباء في عدن والمهداة سابقاً للحكومة اليمنية من دولة قطر.



وذكرت أنه تم خلال اللقاء، الاتفاق على إعادة صيانة محطة الكهرباء بعدن من قبل دولة قطر والتي وستكون جاهزة للعمل بداية الصيف القادم.

