شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع موسع يناقش تنفيذ الالتزامات المالية والمجتمعية على شركة الوحدة للأسمنت في أبين والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش اجتماع موسع برئاسة محافظ أبين اللواء الركن أبوبكر حسين سالم، ملف الالتزامات المالية والمجتمعية خلال الفترة الماضية على شركة الوحدة للأسمنت في أبين.



كما تطرق الاجتماع الذي ضم ممثل شركة الوحدة للأسمنت مدير شؤون الموظفين ناصر الكلدي، ومستشار المحافظ لشؤون الاستثمار عبدالناصر اليزيدي، ومدير عام الهيئة العامة للاستثمار في أبين عبدالمجيد الصلاحي، ومدير عام الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني في أبين المهندس عقيل أحمد عقيل، إلى توريد وتنفيذ تلك الالتزامات المالية والمجتمعية على شركة الأسمنت للجهات المختصة في أبين، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة من السلطة المحلية في خنفر أبين وشركة الوحدة للأسمنت للفصل في الأمر.