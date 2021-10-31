الجالية اليمنية في النمسا تحتفل بذكرى ثورتي سبتمبر واكتوبر المجيدتين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

نظمت الجالية اليمنية بالنمسا، اليوم، حفلاً ثقافياً وفنياً بمناسبة العيد الـ 59 لثورة الـ 26 من سبتمبر ، والعيد الـ 58 لثورة الـ 14 من اكتوبر المجيدتين.



واكد مسؤولي الجالية اليمنية، في الحفل الذي حضره نيابة عن السفير، المستشار عبد الملك الشبيبي نائب سفير اليمن لدى النمسا واعضاء السفارة، على اهمية ثورتي الـ 26 من سبتمبر والـ 14 اكتوبر المجيدتين وما احدثته من تغيير ايجابي في حياة الشعب اليمني شمالاً وجنوباً في شتى مناحي الحياة.

ورحب امين عام الجالية عبدالله الضياني، في كلمته بالحضور..مشيراً الى دور الجالية اليمنية وما تقدمه من خدمات للمقيمين اليمنيين بالنمسا، كما اكد الأمين العام للمجلس الأعلى للجاليات اليمنية حول العالم مقبول الرفاعي، على اهمية هذا الحفل الذي يجسد الروابط بين ابناء الوطن في المهجر وارتباطهم بوطنهم..لافتاً الى أن هذه المناسبة يجب ان لاتغيب عن اذهاننا ، لأنها اجتثت الكهنوت في شمال الوطن ، وطردت المستعمر البريطاني في جنوب الوطن .

وشهد الحفل، عدد من الفعاليات الثقافية والفنية.