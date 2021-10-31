شكرا لبحثكم عن خبر استعدادات مكثفة لتشغيل محطة الرئيس لتوليد الكهرباء بعدن خلال ساعات والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - #بيان_توضيح : تعلن المؤسسة العامة لكهرباء عدن عن اجراء كافة الاختبارات الفنية للتشغيل الجزئي لمحطة الرئيس بترومسيلة، حيث تجري في هذه اللحظات الفحوصات النهائية لتشغيل توربين رقم 1 بالمحطة بقدرة 110 ميجا وات، وحين الإنتهاء من التشغيل التجريبي وتأكيد شركتي التنفيذ والتشغيل على جاهزية التوربين سيتم إدخاله للخدمة خلال الساعات القادمة ورفع القدرة التوليدية لمحطات توليد كهرباء عدن. وتعبر كهرباء عدن عن بالغ شكرها وتقديرها لفخامة رئيس الجمهورية المشير عبدربه منصور هادي لإصداره التوجيهات اللازمة لكافة الجهات المعنية بسرعة تشغيل المحطة وإدخالها للخدمة. وتثمن المؤسسة العامة للكهرباء كافة الجهود التي بذلت وأسهمت بالتشغيل الجزئي للمحطة من قبل رئاسة الحكومة ممثلة بالدكتور معين عبدالملك ومعالي وزير الكهرباء والطاقة الدكتور أنور كلشات ومعالي محافظ محافظة عدن الأستاذ أحمد حامد لملس وجميع الطواقم الفنية والهندسية التي شاركت بإنجاز هذا المشروع. #اعلام_كهرباء_عدن

كانت هذه تفاصيل خبر استعدادات مكثفة لتشغيل محطة الرئيس لتوليد الكهرباء بعدن خلال ساعات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.