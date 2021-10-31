شكرا لبحثكم عن خبر جمعية ثوان تمنح مدرسة الشهيد جمال الجوبعي عدد من السبورات الحديثة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن | خاص

برعاية جمعية ثوان الخيرية وبدعم رجل الخير قاسم بن قاسم الحكم، تم تسليم مدرسة الشهيد جمال الجوبعي عدد من السبورات الحديثة، اليوم، نضرا لحاجة المدرسة التي مازالت تستخدم السبورة السوداء و الطباشير التي قد باتت من الماضي ولم تعد تستخدم في معظم مدارس البلاد، لما لها من اضرار على المدرسين و الطلاب.

ولقيت هذه المنحة قبول واسع في اوساط المعلمين و الطلاب الذين عبروا عن سعادتهم الغامرة، بهذه اللفتة الكريمة لمدرسة الشهيد الجوبعي وعبر مدير المدرسة الاستاذ صامد محمد عن جزيل شكره و تقديره الى جمعية ثوان ممثلة برئيسها الاستاذ عادل حمران، وللاخ قاسم بن قاسم الحكم على جهوده الطيبة واعماله النبيله في كافة اعمال الخير، وعلى دعمه للمدرسة وتوفير سبورات مدرسية حديثة لمدرسة الشهيد جمال الجوبعي.

واختتم صامد حديثه بجزيل الشكر و العرفان الى كل الاخوة الداعمين داخل الوطن وخارجه الذين يبذلون اموالهم رخيصة في سبيل تعليم الطلاب وتوفير رواتب المعلمين و متطلبات المدرسة مؤكدا بان المدرسة مستندة على دعم الاهالي ورجال الخير منذ تأسيسها فلم يتم اعتماد اي معلم من قبل التربية حتى اليوم بسبب ايقاف التوظيف والحرب الدائرة في البلد وتستند المدرسة على الاهالي و مجلس الآباء بشكل كلي.