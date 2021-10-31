شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر نزوح أكثر من 6700 شخص في مأرب خلال شهر أكتوبر الجاري والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ متابعات

أعلنت منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة السبت، نزوح أكثر من 6700 شخصاً هذا الشهر في محافظة مأرب.



وذكرت المنظمة في تغريدة لها على تويتر أنها ‏سجلت ‎أكثر من 6,700 حالة نزوح في مأرب حتى الآن هذا الشهر.

وتابعت أن أكثر من 500 شخص لتلقي مساعدات عاجلة في 34 موقع نزوح بمأرب.

وتشهد محافظة مأرب مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية وجماعة الحوثي بعدد من الجبهات زادت وتيرتها خلال الأسابيع والأيام القليلة الماضية.