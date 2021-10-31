شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مستجدات فيروس كورونا في اليمن خلال الساعات الماضية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ خاص

أعلنت لجنة الطوارئ الحكومية اليوم الأحد، تسجيل 12 حالة إصابة، و9 حالات وفاة بفيروس كورونا المستجد.



وبحسب اللجنة، سجلت الاصابات الجديدة في حضرموت5، عدن3، مارب2، تعز1، البيضاء1، بينما سجلت حالات الوفاة في حضرموت5، تعز2، عدن1، البيضاء1.

ويرتفع بذلك عدد الاصابات المعلنة في مناطق نفوذ الحكومة المعترف بها، الى 9791 اصابة، منها 1889 حالة وفاة و 6385 حالة تعاف