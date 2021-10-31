شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر مليشيا الحوثي تسيطر على مناطق جديدة جنوب مأرب والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

الخليج 365 ـ مأرب

سيطر مسلحو مليشيا الحوثي، اليوم الأحد، 31/تشرين الأول/2021 على منطقة مهمة في محافظة مأرب شرقي اليمن.



وذكرت مصادر ميدانية أن المسلحين الحوثيين سيطروا على منطقة يعرة المهمة في مديرية الجوبة جنوبي المحافظة.

وأضافت المصادر أن السيطرة على المنطقة جاء بعد مواجهات عنيفة مع قوات الجيش ورجال القبائل استمرت من مساء أمس.

ووفق المصادر فإن من شأن سيطرة الحوثيين على منطقة يعره قطع خط الازفلتي بين العمود ويعره الجوبة.

وسيطر الحوثيون، قبل أيام، على مركز مديرية الجوبة جنوبي المحافظة بعد معارك عنيفة مع قوات الجيش