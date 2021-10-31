الوكيل الحكيمي يناقش استكمال الدراسة للبدء بتأهيل طريق تعز - التربة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش وكيل محافظة تعز للشئون الفنية المهندس مهيب الحكيمي، اليوم، مع الفريق الهندسي التابع لصندوق صيانة الطرق والجسور، تحديث دراسة تأهيل طريق مدينة تعز التربة بشكل كامل.



وشدد وكيل المحافظة، على ضرورة تحديث الدراسة الفنية التي أعدتها المحافظة واستيعاب كل المواصفات بطول 70 كيلو متر والمتطلبات المتمثلة بالجدران الساندة والعبارات وتصريف سيول الامطار وسرعة الانتهاء من الدراسة بشكل كامل خلال أيام بحيث يتم إنزال المناقصات التي تتضمن تقسيم الطريق الى أجزاء بحيث يقوم عدد من المقاولين بإنجاز عملية التنفيذ وخلال أشهر معدودة.

وأكد الوكيل الحكيمي، أن عملية التنفيذ لاستكمال الدراسة تأتي بعد تخصيص مبالغ مالية من حصة صندوق صيانة الطرق والجسور بتوجيهات القيادة السياسة ممثلة بفخامة رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ومتابعة حثيثة من محافظ المحافظة وذلك لإنشاء طريق مدينة تعز التربة الذي يعد الشريان الأساسي لتسهيل دخول كل الاحتياجات المعيشية للمدينة .

من جهته أكد الفريق الميداني التابع لصندوق صيانة الطرق والجسور، أن الفريق الهندسي بدأ اليوم باستكمال الدراسة وسينتهي منها خلال شهر تقريبا وسيتم بعد ذلك انزالها للمناقصة والشروع بعملية التنفيذ خلال 6 أشهر وفق الدراسة الفنية.