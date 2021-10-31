وزارة الزراعة والثروة السمكية تبحث مع (الفاو) خطة التصنيف المرحلي للأمن الغذائي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بحثت وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، اليوم، في العاصمة المؤقتة عدن، مع منظمة الأغذية العالمية (الفاو)، خطة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي.



وضم اللقاء وكلاء الوزارة محمد علان، ووكيل قطاع خدمات الإنتاج والتسويق السمكي غازي لحمر، وقطاع الري أحمد محمد، وقطاع الثروة السمكية حميد عبدالله، وقطاع الخدمات الزراعية أمين عبدالله، وعدد من مدراء عموم الإدارات في الوزارة، وكذا وفد المنظمة برئاسة رئيس وحدة معلومات الأمن الغذائي كامو ونجوهي.

وتطرق اللقاء، إلى الشؤون الزراعية والسمكية وعلاقتهما بالأمن الغذائي، والتصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي( IPC) كأحد أدوات بيانات الأمن الغذائي والتغذية وسُبل العيش، والدعم المقدم من المنظمة لمشروع البنية التحتية للإحصاء الزراعي والذي من المتوقع أن يبدأ مطلع العام القادم.

وشدد اللقاء، على أهمية الإعداد المسبق لخطة الإستجابة الإنسانية المتعلقة بالتصنيف المرحلي المتكامل (IPC) والتي سيتم تنفيذها خلال العام القادم 2022، بالإعتماد على نتائج المسح الميداني والمعلومات الإحصائية للإنتاج الزراعي والسمكي، التي تعتبر أحد المصادر المهمة، مع التأكيد أن ذلك يأتي استمرارا لمشروع معلومات الأمن الغذائي الذي بدأ في العام 2013م.

كما أكد، على أهمية المسح الزراعي مستقبلا، وإيجاد تحليلات واضحة وشفافة للأمن الغذائي، وإعداد كتاب خاص للإحصاء الزراعي، وتحليل سُبل العيش الزراعي والسمكي بطرق علمية، بالإضافة إلى ضرورة الاهتمام بالقطاع السمكي، وإعداد دراسة متكاملة تتضمن أولويات إحتياجات الوزارة للإرتقاء بهذا القطاع وتحسينه، وطرحه على المنظمة لتقديم الدعم اللازم.

وأكد وكلاء وزارة الزراعة والري والثروة السمكية، حرص الوزارة على ضرورة تفعيل كافة القطاعات والارتقاء بالعمل، وتلافي أي أخطاء أو ركود يسود بعض القطاعات ..مشيدين بالنتائج الإيجابية للقاءات المثمرة بين الجانبين.

من جانبهم قدم ممثلو (الفاو) خطة تدريب مكثف لعدد من موظفي وزارة الزراعة والري حول التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي على مدى أربعة ايام، ومن المتوقع أن تدشن في ديسمبر القادم أو يناير 2022م، بالإضافة إلى خطة لتحسين سُبل العيش، مع استمرار التنسيق والتشاور مع قيادة الوزارة بشأن التعاون المستقبلي.