شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحرين تدين بشدة تفجير سيارة مفخخة قرب مدخل مطار عدن الدولي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

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أدانت مملكة البحرين واستنكرت بشدة تفجير سيارة مفخخة قرب مدخل مطار عدن الدولي مما أدى إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى.



وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها، وقوف مملكة البحرين وتضامنها الكامل مع الجمهورية اليمنية في كل ما تتخذه من إجراءات لاستعادة الدولة والدفاع عن سيادة اليمن والحفاظ على أمنه واستقراره..مجددة موقفها الثابت الرافض لكافة أشكال وصور التطرف والإرهاب.

واعربت مملكة البحرين، عن خالص التعازي والمواساة لأهالي وذوي الضحايا وللحكومة والشعب اليمني، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين جراء هذا العمل الإرهابي الدنيء.