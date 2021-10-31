شكرا لبحثكم عن خبر وثيقة : محامي يرفع قضية ضد محافظ عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أعلن المحامي نزار سرارو عن تقديمه دعوى قضائية ، اليوم، ضد محافظ عدن بإلغاء قرار تكليف مدير عام مكتب الثقافة لمخالفته القانون .

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وقال المحامي سرارو في منشور على الفيسبوك :"حيث صدر القرار رقم 8 لمن لا يستحق تكليفه من خارج المرفق ولا يمتلك اي مؤهلات فنيه أو ابداعيه وهذا عاد على المرفق بكارثه من حيث التعامل بمزاجية مع الموظفين ووقف رواتب بدون وجه حق وفشل اداري واضح تمثل في اتخاذ قرارات تعود اختصاصها لوزير الثقافه حصرا".

وأضاف :"نسال الله التوفيق في إعطاء الفنانين حقوقهم في ادارة مكتبهم".