نيمر يفتتح مختبر "حاضنة التكنولوجيا"ويدشن دورة العمليات الحسابية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أفتتح الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر، اليوم، مختبر "حاضنة التكنولوجيا" التابع للإدارة العامة للمعلومات والإحصاء والتوثيق بديوان المحافظة، بتمويل من السلطة المحلية.



ويحتوي المختبر على "16"جهاز كمبيوتر حديث بمواصفات تقنية عالية، سيتم من خلالها تدريب الموظفين وتأهيلهم وإقامة الدورات في مجال الحاسب الآلي.

كما دشن نيمر، دورة تدريبية في مجال العمليات الحسابية باستخدام الحاسب الآلي لموظفي الديوان، التي تقيمها الإدارة العامة للمعلومات والإحصاء والتوثيق، والإدارة العامة للبحوث والتدريب.

وأكد نيمر، على أهمية الدورة التي تهدف إلى التعريف بالمعلومات التقنية وتوظيفها في الجانب المالي والمحاسبي ليسهل عملية حفظ البيانات والمعلومات والرجوع إليها عند الحاجة.