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نيمر يفتتح مختبر "حاضنة التكنولوجيا"ويدشن دورة العمليات الحسابية

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

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أفتتح الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة المهرة سالم نيمر، اليوم، مختبر "حاضنة التكنولوجيا" التابع للإدارة العامة للمعلومات والإحصاء والتوثيق بديوان المحافظة، بتمويل من السلطة المحلية.

 

ويحتوي المختبر على "16"جهاز كمبيوتر حديث بمواصفات تقنية عالية، سيتم من خلالها تدريب الموظفين وتأهيلهم وإقامة الدورات في مجال الحاسب الآلي.

 

كما دشن نيمر، دورة تدريبية في مجال العمليات الحسابية باستخدام الحاسب الآلي لموظفي الديوان، التي تقيمها الإدارة العامة للمعلومات والإحصاء والتوثيق، والإدارة العامة للبحوث والتدريب.

 

وأكد نيمر، على أهمية الدورة التي تهدف إلى التعريف بالمعلومات التقنية وتوظيفها في الجانب المالي والمحاسبي ليسهل عملية حفظ البيانات والمعلومات والرجوع إليها عند الحاجة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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