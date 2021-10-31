التحالف يعلن مقتل 218 عنصرا إرهابيا حوثيا خلال الـ72 ساعة الماضية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية، اليوم الأحد، مقتل 218 عنصرا إرهابيا وتدمير 24 آلية عسكرية حوثية في جبهتي الجوبة والكسارة خلال الـ 72 ساعة الماضية.



وقال التحالف في بيان إنه "نفذ 57 عملية استهداف لآليات وعناصر المليشيا الحوثية بالجوبة والكسارة في محيط مأرب خلال الساعات الـ72 الماضية"، ما أدى إلى دمير 24 من الآليات العسكرية وخسائر بشرية تجاوزت 218 عنصراً إرهابياً.

وتعهد رئيس الوزراء الجمعة، أن لا تذهب كل جرائم مليشيات الحوثي منذ انقلابها أواخر 2014، هدرا.

وقال رئيس الحكومة معين عبدالملك، إن مليشيات الحوثي الانقلابية ستدفع ثمن جرائمها الإرهابية وأعمالها الانتقامية ضد المدنيين والنازحين في مأرب وغيرها، وأحدثها استهداف منزل الشيخ عبداللطيف القبلي نمران بصاروخ باليستي، ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من أفراد أسرته.

وبدأ التحالف عمليات عسكرية نوعية منذ الثلاثاء الماضي، استهدفت عناصر ومعدات مليشيات الحوثي الانقلابية وأسفرت عن خسائر كبيرة في صفوف الانقلابيين.