استشهاد وسيم الشيباني تحت التعذيب في سجون مليشيا الحوثي بأمانة العاصمة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

استنكر مكتب حقوق الانسان بأمانة العاصمة، الجريمة البشعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران، بحق الشاب وسيم الشيباني، الذي استشهد تحت التعذيب في سجن شميلة بالأمانة.



وقال مدير المكتب فهمي الزبيري "ان المليشيا الحوثية الإرهابية قتلت 84 مواطناً تحت التعذيب الوحشي في سجونها السرية حسب ما تم توثيقه من قبل المكتب".

واضاف " ان الاحصائيات الحقيقية غالباً تتجاوز ما تم رصده بسبب امتناع اقارب الضحايا عن الابلاغ خوفاً من بطش وقمع المليشيا الحوثية".

وطالب مكتب حقوق الانسان بامانة العاصمة، الصليب الأحمر الدولي والمنظمات الدولية بالتحقيق في هذه الجرائم التي ترقى الى جرائم حرب، والتي تتنافى مع القوانين والمعاهدات الدولية التي تنص على تجريم التعذيب والمعاملة القاسية والقتل خارج نطاق القانون كي لا يفلت المتورطون في الجرائم من العقاب.