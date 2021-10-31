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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عشرات القتلى والجرحى في صفوف المليشيا بنيران أبطال الجيش جنوب مارب والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021
متابعات_الخليج 365
سقط العشرات من عناصر مليشيا الحوثي الإيرانية، اليوم الأحد ، بنيران أبطال الجيش والمقاومة الشعبية ورجال القبائل في مختلف جبهات القتال جنوب محافظة مارب.
وقال مصدر عسكري للمركز الإعلامي للقوات المسلحة " إن قوات الجيش والمقاومة نفذت خلال الساعات الماضية عدّة كمائن والتفافات انتهت بمصرع العشرات من عناصر المليشيا بين قتيل وجريح، إضافة إلى خسائر أخرى في المعدات".
وأضاف المصدر" أن مدفعية الجيش شنت قصفاً مركزاً ضد أهداف ثابتة ومتحركة للعدو على امتداد الجبهة وألحق بالمليشيا خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد".