عاجل.. تسجيل 21 حالة وفاة وإصابة جديدة بالفيروس في اليمن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

أعلنت اللجنة الوطنية العليا لمواجهة وباء كورونا، اليوم الأحد، تسجيل 21 حالة وفاة وإصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الماضية.



وأوضحت اللجنة، أنه تم تسجيل 12 حالة إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، خمس منها في حضرموت، وثلاث في عدن. كما سجلت حالتي إصابة في مأرب، وحالتين في تعز، والبيضاء.

وذكرت، أنها سجلت تسع حالات وفاة، منها خمس حالات في حضرموت، وحالتي وفاة في تعز، وحالتين في عدن، والبيضاء.

كما لفتت أنه تم تسجيل تسع حالات شفاء، جميعها في محافظة حضرموت.

وبموجب اللجنة، ارتفع إجمالي عدد حالات الإصابة المؤكدة المسجلة رسمياً في مناطق سيطرة الحكومة إلى (9791)، منها (1889) وفاة، و(6385) تعافِ.

وكانت اللجنة، قد سجلت أمس السبت، ست حالات إصابة مؤكدة، موزعة إلى ثلاث في تعز، وحالتين في لحج، وحالة واحدة في عدن. كما سجلت ثلاث حالات وفاة، حالتين منها في حضرموت، وحالة واحدة في تعز. فيما سجلت 18 حالة شفاء جميعها في حضرموت.