تدشين حملة التحصين ضد شلل الأطفال والحصبة في مخيمات النازحين بمأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

دشن وكيل محافظة مأرب علي الفاطمي، اليوم، حملة التحصين ضد أمراض شلل الأطفال والحصبة لجميع الأطفال حتى سن 15 سنة في مخيمات النازحين في خمس مديريات بالمحافظة.



وحث الوكيل الفاطمي، جميع الآباء والأمهات في مخيمات النازحين المستهدفة، المسارعة إلى تحصين أبنائهم ضد أمراض شلل الاطفال و الحصبة لوقايتهم من هذه الأمراض القاتلة..داعياً مدراء المديريات وإدارات ومشرفي مخيمات النازحين في المديريات المستهدفة إلى التعاون مع فرق التحصين الميدانية وتسهيل مهامهم.

من جانبه، أوضح نائب مدير مكتب الصحة للشؤن الفنية أحمد العبادي، أن الحملة تستهدف نحو 100 ألف طفل نازح منذ الولادة حتى سن الخامسة عشر في 143 مخيم للنازحين في مديريات مدينة مأرب والوادي ومدغل ورغوان وصرواح بمشاركة 605 عامل صحي ومشرف ميداني على مدى 6 أيام.