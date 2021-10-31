وزارة الإدارة المحلية تعقد اجتماعاً لمناقشة إنجاز التقارير النصفية للموارد بالمحافطات

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

عقدت وزارة الإدارة المحلية، اليوم، بالعاصمة المؤقتة عدن، أجتماعاً موسعاً، لمناقشة إنجاز التقارير النصفية للموارد ( المحلية والمشتركة ) للعام الحالي 2021م على مستوى المحافظات المحررة.



وفي الاجتماع الذي ضم قيادات وموظفي الوزارة ، أكد وكيل وزارة الإدارة المحلية لقطاع الرقابة على الموارد المالية المحلية والتمويل عوض مشبح، أهمية قيام السلطات المحلية في المحافظات بعملية حشد الموارد المالية المحلية والمشتركة، ورفع مستوى التحصيل وفقاً لقانون السلطة المحلية رقم (4) للعام 2000م ولوائحه التنفيذية والمالية .

وشدد مشبح في الاجتماع، على أهمية المتابعة والتقييم لأعمال الوحدات الإدارية من خلال التقارير الدورية المرفوعة من قبل السلطات المحلية بالمحافظات والمديريات التابعة لها ، والعمل على إعداد مصفوفة بالصعوبات والمعوقات التي تواجه أعمال السلطات المحلية في تحصيل الموارد، ووضع المقترحات لتجاوزها.