شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر اجتماع بالمهرة يناقش عملية تنظيم وتطوير العمل الجمركي في منفذ شحن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ناقش اجتماع برئاسة محافظ المهرة محمد علي ياسر، اليوم، عملية تنظيم وترتيب وتطوير العمل الجمركي في منفذ شحن البري الحدودي، وضبط الاختلالات ومكافحة ظاهرة التهريب.



واكد محافظ المهرة في الاجتماع، الذي ضم مدير عام الجمارك بالمحافطة الدكتور علي رويشد، ومدير عام منفذ شحن سالم عقيل، والجهات الأمنية المختصة، بحضور الأمين العام للمجلس المحلي سالم نيمر ووكيل المحافظة لشؤون الصحراء مسلم زعبنوت، على ضرورة ضبط الحركة داخل المنفذ وتنسيق وترتيب العمل في الجمارك ومعالجة كافة الاختلالات الأمنية في كافة المنافذ وضرورة مكافحة ظاهرة التهريب.