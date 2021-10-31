اجتماع في لحج يناقش ملف تعويضات ملاك الكسارات الحجرية في تبن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

ناقش اجتماع برئاسة محافظ لحج اللواء الركن أحمد تُركي، اليوم، ملف تعويض ملاك معامل الكسَّارات الحجَرِيَّة، الداخلة في مشروع شبكة المياه والصرف الصحي، بمديريَتَي الحَوطَة و تُبَن.



ووجَّه المحافظ في الاجتماع الذي ضم مديرا مكتب الأشغال العامة والطرق، وفرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني، والمؤسسة المحلية للمياه والصرف الصحي، فرع هيئة الأراضي بسرعة نقل ملَّاك الكسَّارات معداتهم، من مشروع شبكة المياه، الى مناطق بعيدة عن المشروع.

الى ذلك أفتتح المحافظ تُركي، اليوم، سوق لحج المركزي التجاري الشامل الحكومي بمنطقة صَبِر بمديرية تُبَن، بتمويل المجلس المحلي بالمديرية..لافتا إلى أن قيادة السلطة المحلية حريصة على تنفيذ المشاريع التنموية والخدمية التي تعود بالنفع على المحافظة.