بدء دورة تدريبية عن إدارة الأزمات والمخاطر بوادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

بدأت بمدينة سيئون محافظة حضرموت، اليوم، دورة تدريبية عن إدارة الأزمات والمخاطر والتي نظمتها الإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب.



وتستهدف الدورة التي تستمر ثلاثة اكساب 30 مشاركا ومشاركة من قيادات السلطة المحلية والمكاتب والأجهزة التنفيذية والمؤسسات والهيئات

ذات العلاقة بالوادي والصحراء، حزمة من المعارف والمهارات حول أهمية التخطيط في إدارة الأزمة واستراتيجيات إدارة الأزمة والتخفيف من

آثارها وغيرها من المعارف التي تسهم في الإدارة السليمة للأزمة.

وأكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري، حرص السلطة المحلية على رعاية هذه الأنشطة التي تسهم في تحسين

الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء ووضع المعالجات السليمة في أوقاتها المناسبة ومساعدة صناع القرار في تجاوز التحديات والمخاطر.

كما ألقيت في افتتاح الدورة التي حضرها وكيلا المحافظة المساعدين المهندس هشام السعيدي وعبد الهادي التميمي، استعرض مدير عام الإدارة العامة لبحوثالتنمية الإدارية والتدريب المهندس عمر باشداده البرامج التدريبية التي نفذتها الإدارة خلال العام الحالي البالغة 22 دورة تدريبية استفاد منها 422 مشاركا ومشاركة.