وزارة حقوق الإنسان تطالب المجتمع الدولي بإيقاف جرائم الحرب الحوثية التي تستهدف المدنيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

طالبت وزارة الشؤون القانونية وحقوق الإنسان، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن والمنظمات الدولية، بتحمل مسؤوليتهم في إيقاف جرائم الحرب التي ترتكبها مليشيا الحوثي الإرهابية، والتي تستهدف الأطفال والمدنيين والتي كان اخرها الجريمة البشعة التي استهدفت حيا سكنيا في محافظة تعز.



واستنكرت الوزارة في بيان صحافي، الجريمة البشعة التي ارتكبتها المليشيا الإرهابية المدعومة من إيران بحق المدنيين، أمس السبت، بمنطقة الكمب مديرية صالة محافظة تعز.

وأوضحت الوزارة، أن الجريمة الارهابية التي ارتكبتها المليشيا أسفرت عن سقوط 6 مدنيين، منهم 3 أطفال شهداء من أسرة واحدة، وإصابة 3 آخرين بينهم طفل وهم :الشهداء: حميد مصطفى علي عبده ( 7 سنوات )، وليلى مصطفى علي عبده ( 8 سنوات)، وحامد مصطفى علي عبده ( 3 سنوات )، والجرحى هشام مسعد صالح الصباحي ( 25 سنة )، ومحمود امين ناشر (26سنة )، ومحمود مصطفى علي عبده ( 6 سنوات ).

وأكدت الوزارة ان مثل هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم وترقى الى جرائم حرب ضد الانسانية سينال مرتكبها العقاب وسيتم ملاحقته محلياً ودولياً حتى ينال عقابه.