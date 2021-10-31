وزارة النقل: الحركة الجوية في مطار عدن الدولي مستمرة وبصورة طبيعية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

اكدت وزارة النقل، أن الحركة الجوية في مطار عدن الدولي مستمرة وبصورة طبيعية..مشيرة الى ان المطار يعمل بصورة طبيعة في ظل الانتشار الأمني في محيطه ، والرحلات الجوية منتظمة فيه.



وعبرت وزارة النقل في بيان وفقا لـ وكالة الانباء اليمنية ، الحادث الإرهابي الذي وقع بالقرب من بوابة مطار عدن الدولي الخارجية، وسقط ضحيته عشرات القتلى والجرحى من المواطنين والمدنيين المسالمين والذين لاذنب لهم سوى تواجدهم في موقع الحادث .

وقالت الوزارة "أن مثل تلك الانفجارات والحوادث الإرهابية المعروفة والمكشوفة أهدافها لن تثنى المطار أو المؤسسات والمصالح والشركات التابعة للوزارة عن القيام بأداء المهام المؤكلة اليها وتقديم خدماتها للمواطنين ، بل انها ستزيد من عزيمة وإصرار الوزارة وبقية الوحدات والقطاعات التابعة لها للاستمرار في عملها قهراً للارهاب والارهابيين الذين لا هم لهم سوى استهداف الأمن والاستقرار والسكينة العامة" .

واضاف البيان "أن التفجير الإرهابي الذي وقع قرب بوابة المطار وكان يستهدف إغلاق المطار ، الا ان السيارة المفخخه انفجرت بعيداً عن المطار مما تسبب بحدوث خسائر كبيرة في أرواح وممتلكات المدنيين".