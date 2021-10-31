‏الارياني يدين الهجوم الارهابي على مدخل مطار عدن الدولي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أدان معمر الارياني وزير الاعلام والثقافة والسياحة، واستنكر باشد العبارات الهجوم الارهابي بسيارة مفخخة على مدخل مطار عدن الدولي، والذي أسفر عن استشهاد 12 مدنياً وإصابة العشرات بينهم اطفال.



وأكد معمر الارياني في تصريحات وفقا لوكالة الانباء اليمنية (سبأ) أن هذا الهجوم الارهابي محاولة للأضرار بجهود الحكومة في تطبيع الأوضاع وتثبيت الأمن والاستقرار في المناطق المحررة، ولا تخدم سوى مليشيا الحوثي المدعومة من ايران.

وتقدم الارياني بخالص التعازي والمواساة لأسر واهالي الضحايا في هذا المصاب الأليم..سائلاً الله العلي القدير ان يتغمد الشهداء برحمته الواسعة ويلهم أهلهم وذويهم الصبر والسلوان..متمنياً للمصابين الشفاء العاجل.