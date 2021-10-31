بلادنا تحقق المركز الثالث عالمياً في بطولة العالم (First Global 2021)

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

حقق منتخب بلادنا للروبوت والذكاء الاصطناعي المشارك في البطولة العالمية (First Global 2021) المركز الثالث عالمياً من بين 177 دولة على مستوى العالم .



جاء ذلك خلال حفل اعلان نتائج البطولة واللائحة النهائية للأبطال في الحفل الختامي المباشر الذي حظي بتغطية وبمتابعة عالمية .

وتنافس المشاركون في هذه التظاهرة العلمية منذ انطلاقتها في 27 يونيو الى 30 اكتوبر 2021 في اربعة مجالات رئيسية هي ( التعليم والاقتصاد والصحة والبيئة ) .

وتعتبر هذه المشاركة الخامسة على التوالي لليمن والتي حققت فيها بلادنا بأول مشاركة لها في الولايات المتحدة الأمريكية المركز 67 عالميا ثم تتابع الفريق في تقدمه حتى حقق في بطولة العام الماضي المركز الثامن عالميا .

ومثل بلادنا في هذه التظاهرة العلمية 9 مؤسسات تعليمية ( مدارس سالم بن محفوظ دوعن ، مدارس النورس الأهلية النموذجية بعدن ، مدارس سماء عدن النموذجية، ثانوية عدن النموذجية ، ثانوية الأديب الصبان بسيئون ، ثانوية البيحاني النموذجية بعدن ، ثانوية سيئون النموذجية ، ثانوية النهضة العلمية الأهلية بسيئون , ثانوية المكلا النموذجية) .