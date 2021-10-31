مطالبات بتدخل عاجل لتجاوزات الإخوان في شبوة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

الخليج 365 - عتق

أطلقت قيادات عسكرية من اللواء "30 مشاة" واللواء "19 مشاة" و"محور عتق" والتي تنتشر في عاصمة محافظة شبوة ومحيطها، سلسلة تحذيرات من المؤامرات المشتركة للحوثيين والإخوان.



حيث دعا أركان حرب اللواء 30 مشاة في شبوة العقيد ركن علي عمر الحاثلة، رجال القبائل وقوات التحالف إلى سرعة التدخل لإنقاذ المحافظة من مخططات الإخوان والحوثيين، مبدياً استعداده وقواته للعمل مع التحالف بقيادة السعودية لمواجهة الجماعتين.

وقال العقيد الحاثلة، في مقطع فيديو: "نناشد الرئيس وقوات التحالف العربي بقيادة السعودية بسرعة التدخل لإنقاذ شبوة بعد تسليم تنظيم الإخوان الإرهابي مديريات بيحان الثلاث للمليشيات الحوثية المدعومة إيرانيا".

بينما وصف قائد الكتيبة السادسة في اللواء 19 مشاة وأحد الضباط المشاركين في تحرير مديريات بيحان 2017 المقدم عبدالكريم العياشي خيانات الإخوان بـ"الطعنة الغادرة".

وطالب المقدم العياشي، في تسجيل مصور، بإنهاء سطوة الإخوان في شبوة والذين يختطفون السلطة، داعياً الضباط الشرفاء من القادة العسكريين ورجال القبائل إلى اتخاذ موقف عاجل والاحتشاد للدفاع عن المحافظة وطرد الإخوان واستعادة المناطق التي استولت عليها المليشيات الحوثية.