شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دولة الكويت تدين وتستنكر التفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف بوابة مطار عدن الدولي والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعربت وزارة الخارجية امس عن إدانة واستنكار دولة الكويت للتفجير الإرهابي الجبان الذي استهدف بوابة مطار عدن الدولي وأدى إلى مقتل وجرح العشرات.



‏وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها على موقف دولة الكويت المبدئي والثابت المناهض للعنف والإرهاب بكافة أشكاله وصوره مشددة على وقوفها إلى جانب الحكومة اليمنية الشرعية ومجددة دعوتها إلى المجتمع الدولي للضغط وصولا إلى الحل السياسي المنشود الذي يضع حدا للأزمة اليمنية وفق المرجعيات المتفق عليها.

واختتمت بيانها بالإعراب عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل.