شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر القاهرة تدين انفجار مطار عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أدانت وزارة الخارجية المصرية، مساء امس بأشد العبارات التفجير الإرهابي الذي استهدف مُحيط مطار عدن الدولي، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من المدنيين الأبرياء.



وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها مساء اليوم على تضامن جمهورية مصر الكامل ووقوفها بجانب اليمن الشقيق في نضاله لمواجهة آفة الإرهاب البغيضة وفي سعيه نحو تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية.

وعبرت عن خالص التعازي والمواساة لليمن، حكومة وشعبًا، ولذوي ضحايا هذا العمل الإرهابي الخسيس، وعن التمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.