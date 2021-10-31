شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر "مسام" ينتزع 1.759 لغماً خلال الأسبوع الرابع من شهر أكتوبر زرعتها المليشيات الحوثية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - انتزع مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية "مسام" لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام، 1.759 لغماً خلال الأسبوع الرابع من شهر أكتوبر 2021م زرعتها ميليشيا الحوثي في مختلف المحافظات.



واوضح المركز في بيان له، ان الالغام التي انتزعها منها 11 لغماً مضاداً للأفراد، و 569 لغماً مضاداً للدبابات، و 1.174 ذخيرة غير متفجرة، و 5 عبوات ناسفة..مشيراً الى ان عدد الألغام التي جرى نزعها منذ بداية مشروع "مسام" حتى الآن بلغ 284 ألفاً و 637 لغماً، زرعتها الميليشيات الحوثية بعشوائية لحصد المزيد من الضحايا الأبرياء من الأطفال والنساء وكبار السن.