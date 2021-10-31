شكرا لبحثكم عن خبر اجتماع يناقش سير عمل المكاتب التنفيذية بمديرية صيرة بعدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

عدن - علي خميس

ناقش اجتماع عقد اليوم بمديرية صيرة محافظة عدن برئاسة مدير عام المديرية الدكتور محمود بن جرادي، وضم مدراء المكاتب التنفيذية وقيادة شرطة كريتر وقوات العاصفة بالمديرية سير عمل المكاتب التنفيذية ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتطرق الإجتماع إلى أهمية تنفيذ المشاريع التي من شأنها النهوض بالمديرية، وتحصيل الإيرادات، وتنفيذ حملات رش ضبابي، وترتيب حركة الأسواق و سير المركبات، والحفاظ على المواقع الأثرية بالمديرية.

وفي بداية الاجتماع، رحب مدير صيرة بن جرادي، بأعضاء المكاتب التنفيذية، مستمعا إلى أنشطتهم وأبرز الصعوبات والتحديات التي تواجه عملهم والمقترحات والحلول التي من شأنها أن تسهم في تسهيل عمل المكاتب التنفيذية.

وأكد الدكتور بن جرادي، على ضرورة التعاون والعمل بروح الفريق الواحد وتغليب المصلحة العامة للمديرية لتجاوز التحديات وفق الإمكانيات المتاحة بما يضمن الإرتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين فيها.

بدورها أكدت عضو هيئة رئاسة المجلس الإنتقالي الجنوبي نيران سوقي، على ضرورة تكاتف الجهود والتنسيق بين المكاتب التنفيذية لضمان تحسين مستوى الخدمات .. مشيرة إلى دعم المجلس الإنتقالي الجنوبي للمكاتب التنفيذية للقيام بواجباتها وتقديم الخدمات للمواطنين بالمديرية على أكمل وجه.