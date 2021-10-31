شكرا لبحثكم عن خبر الجازعي تشارك حفل تكريم الناجيات من سرطان الثدي بمستشفى الصداقة في عدن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - شاركت صباح اليوم الدكتورة كفاية الجازعي مدير مستشفى الصداقة التعليمي العام بحفل تكريم الناجيات من سرطان الثدي.

وجاء ذلك في حفل اقيم بقاعة ناصر بمستشفى الصداقة التعليمي العام برعاية وزير الصحة العامة والسكان الدكتور قاسم محمد بحيبح ومحافظ العاصمة عدن أحمد حامد لملس. وخلال الحفل بمناسبة الشهر الوردي للتوعية شاركت الدكتورة كفاية الجازعي في تكريم الناجيات من سرطان الثدي. وعبرت الجازعي مدير مستشفى الصداقة التعليمي العام عن تمنياتها للناجيات كل العافية والصحة الدائمة. واشادت بالمعنويات التي تمتعت بهن الناجيات من سرطان الثدي. ونوهت أنتم مثال وقدوة يحتذى بها من الصبر والحكمة في مواجهة المعاناة. صادر عن:المركز الإعلامي لمستشفى الصداقة التعليمي العام.

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