محافظ المهرة يترأس اجتماعاً لتنظيم وتطوير أداء جمرك شحن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

الخليج 365 - المهرة

رأس الأستاذ محمد علي ياسر محافظ المهرة، اليوم، اجتماعاً ضم مدير عام الجمارك بالمحافطة الدكتور علي رويشد سكرون ومدير عام منفذ شحن الأستاذ سالم عقيل أحمد، والجهات الأمنية المختصة، بحضور الأمين العام للمجلس المحلي الأستاذ سالم عبدالله نيمر ووكيل المحافظة لشؤون الصحراء الشيخ مسلم حزحيز زعبنوت.



وناقش الاجتماع عملية تنظيم وترتيب وتطوير العمل الجمركي في منفذ شحن البري الحدودي مع سلطنة عمان الشقيقة وبقية المنافذ وضبط الاختلالات ومكافحة ظاهرة التهريب.

وأكد المحافظ بن ياسر على ضرورة ضبط الحركة داخل المنفذ وتنسيق وترتيب العمل في الجمارك ومعالجة كافة الاختلالات الأمنية في كافة المنافذ وضرورة مكافحة ظاهرة التهريب.

وشدد على أن الأجهزة الأمنية لن تتهاون وستضرب بيد من حديد لضبط الأمن وتنظيم العمل، مؤكداً وقوف السلطة المحلية ودعمها الكامل للأجهزة الأمنية في مكافحة ظاهرة التهريب.