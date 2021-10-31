بدء دورة تدريبية قصيرة عن إدارة الأزمات والمخاطر في وادي حضرموت

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

الخليج 365 - سيئون

بدأت اليوم بسيئون في محافظة حضرموت دورة تدريبية قصيرة عن إدارة الأزمات والمخاطر نظمتها الإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب بديوان وكيل المحافظة بالوادي والصحراء .



وتستهدف الدورة التي تستمر ثلاثة أيام بمشاركة 30 مشاركا ومشاركة من قيادات السلطة المحلية والمكاتب والأجهزة التنفيذية والمؤسسات والهيئات ذات العلاقة بالوادي والصحراء إكسابهم حزمة من المعارف والمهارات حول أهمية التخطيط في إدارة الأزمة واستراتيجيات إدارة الأزمة والتخفيف من آثارها وغيرها من المعارف التي تسهم في الإدارة السليمة للأزمة .

في افتتاح الدورة أكد وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام الكثيري حرص السلطة المحلية لرعاية هذه الأنشطة التي تسهم في تحسين الخدمات والارتقاء بمستوى الأداء ووضع المعالجات السليمة في أوقاتها المناسبة ومساعدة صناع القرار في تجاوز التحديات والمخاطر ، مؤكدا على ضرورة نقل المعلومات لبقية العاملين لتعم الفائدة الجميع .

كما ألقيت في افتتاح الدورة التي حضرها وكيلا المحافظة المساعدين المهندس هشام السعيدي وعبد الهادي التميمي استعرض مدير عام الإدارة العامة لبحوث التنمية الإدارية والتدريب المهندس عمر باشداده البرامج التدريبية التي نفذتها الإدارة خلال العام الحالي البالغة 22 دورة تدريبية استفاد منها 422 مشاركا ومشاركة شملتها خطة العام الحالي وكذلك الخارجة عن الخطة تمت في مختلف المرافق وفي عدد من التخصصات ، معربا عن أمله في أن تنعكس هذه النشاطات على صعيد الواقع العملي ، مؤكدا على قيادات الأجهزة التنفيذية متابعة أثر هذه البرامج في إطار مرافقهم .

وكان مدرب الدورة الدكتور حكيم محمد الشميري قد أعطى صورة موجزة عن محتوى التدريب في هذه الدورة التي سيتم فيها تلاقح المعلومات بين الجانب النظري والتجارب المكتسبة لدى المشاركين