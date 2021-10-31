شباب تاربة يتوج في نهائي فعاليات الشهر الوردي لمكافحة سرطان الثدي بسيئون

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

الخليج 365 - سيئون

توج فريق شباب تاربة على فريق شباب بابكر بركلات الترجيح في مباراة السبت، الرياضي الوردي للتوعية بسرطان الثدي التي اقامتها مؤسسة حضرموت لمكافحة السرطان أمل فرع الوادي والصحراء، ضمن دوري اكاديمية وادي حضرموت لفئة الشباب .



واتسمت المباراة بحضور جماهيري من رابطة الفريقين مع دخول اللاعبين بشعار حملة (الرياضة أمان من السرطان) في اختتام فعاليات الشهر الوردي، بالإضافة الى عودة مردود دخل المباراة لصالح مرضى السرطان .

وأتى انعقاد المباراة للتوعية بسرطان الثدي ضمن حملة شهر أكتوبر الوردي، للتعريف بمخاطر امراض السرطان وانتشار سرطان الثدي عند النساء بشكل أكبر والرجال بنسبة 4 بالمئة، مع التأكيد بأهمية الرياضة للوقاية من مختلف الأمراض السرطانية .

وتخلل المباراة استعراض لوحات تضامنية مع مرضى السرطان الى جانب نشر ملصقات تعريفية لسرطان الثدي وخطورته على الرجال والنساء من قبل فريق سفراء التطوع بمدينة سيئون .