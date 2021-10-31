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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البيت اليمني للموسيقى والفنون يعلن عن رغبته في تكوين فريق موسيقي للعزف على آلة العود والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021
متابعات_الخليج 365
أعلن البيت اليمني للموسيقى والفنون عن رغبته في تكوين فريق موسيقي للعزف على آلة العود اليمني القديم القنبوس (الطربي)
وكذلك تدريب 4 شباب على صناعة القنبوس.
وجاءت المعاييرالمطلوبة للراغبين في الإنضمام إلى فريق تعلم العزف على آلة القنبوس (الطربي) في البيت اليمني للموسيقى والفنون
1- العمر مابين 18 - 35 عام
2- بطاقة شخصية سارية المفعول
3- التفرغ الكامل طوال فترة الدراسة والتدريب (4 - 6 أشهر)
4- الرغبة الأكيدة في الدراسة والتدريب على العزف على آلة القنبوس.
5- أن يكون لديه خبرة سابقة بالعزف على إحدى الآلات الموسيقية الوترية مثل ( العود أو الكمان أو الجيتار أو القانون .. أو غيرها)
6- يفضل من يجيد الغناء أيضا إلى جانب العزف (شرط غير أساسي)
أما عن المعاييرالمطلوبة للراغبين في الإنضمام إلى فريق التدريب على صناعة آلة القنبوس (الطربي) في البيت اليمني للموسيقى والفنون.
1- العمر مابين 18 - 35 عام
2- بطاقة شخصية سارية المفعول
3- التفرغ الكامل طوال فترة الدراسة والتدريب (4 - 6 أشهر)
4- الرغبة الأكيدة في التعلم والتدريب على صناعة آلة القنبوس.
5- أن يكون لديه الخبرة أو المهارة في النحت على الخشب أو أعمال النجارة.
6- يفضل من لديه خبرة في صناعة أو صيانة الآلات الموسيقية الوترية.