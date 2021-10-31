 البيت اليمني للموسيقى والفنون يعلن عن رغبته في تكوين فريق موسيقي للعزف على آلة العود

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن البيت اليمني للموسيقى والفنون عن رغبته في تكوين فريق موسيقي للعزف على آلة العود اليمني القديم القنبوس (الطربي)



وكذلك تدريب 4 شباب على صناعة القنبوس.

وجاءت المعاييرالمطلوبة للراغبين في الإنضمام إلى فريق تعلم العزف على آلة القنبوس (الطربي) في البيت اليمني للموسيقى والفنون

1- العمر مابين 18 - 35 عام

2- بطاقة شخصية سارية المفعول

3- التفرغ الكامل طوال فترة الدراسة والتدريب (4 - 6 أشهر)

4- الرغبة الأكيدة في الدراسة والتدريب على العزف على آلة القنبوس.

5- أن يكون لديه خبرة سابقة بالعزف على إحدى الآلات الموسيقية الوترية مثل ( العود أو الكمان أو الجيتار أو القانون .. أو غيرها)

6- يفضل من يجيد الغناء أيضا إلى جانب العزف (شرط غير أساسي)

أما عن المعاييرالمطلوبة للراغبين في الإنضمام إلى فريق التدريب على صناعة آلة القنبوس (الطربي) في البيت اليمني للموسيقى والفنون.

1- العمر مابين 18 - 35 عام

2- بطاقة شخصية سارية المفعول

3- التفرغ الكامل طوال فترة الدراسة والتدريب (4 - 6 أشهر)

4- الرغبة الأكيدة في التعلم والتدريب على صناعة آلة القنبوس.

5- أن يكون لديه الخبرة أو المهارة في النحت على الخشب أو أعمال النجارة.

6- يفضل من لديه خبرة في صناعة أو صيانة الآلات الموسيقية الوترية.