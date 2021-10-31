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 البيت اليمني للموسيقى والفنون يعلن عن رغبته في تكوين فريق موسيقي للعزف على آلة العود

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

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أعلن البيت اليمني للموسيقى والفنون  عن رغبته في تكوين فريق موسيقي للعزف على آلة العود اليمني القديم القنبوس (الطربي)

وكذلك تدريب 4 شباب على صناعة القنبوس.

 

 وجاءت المعاييرالمطلوبة للراغبين في الإنضمام إلى فريق تعلم العزف على آلة القنبوس (الطربي) في البيت اليمني للموسيقى والفنون

 

1- العمر مابين 18 - 35 عام

2- بطاقة شخصية سارية المفعول

3- التفرغ الكامل طوال فترة الدراسة والتدريب (4 - 6 أشهر)

4- الرغبة الأكيدة في الدراسة والتدريب على العزف على آلة القنبوس.

5- أن يكون لديه خبرة سابقة بالعزف على إحدى الآلات الموسيقية الوترية مثل ( العود أو الكمان أو الجيتار أو القانون .. أو غيرها)

6- يفضل من يجيد الغناء أيضا إلى جانب العزف (شرط غير أساسي)

 

أما عن المعاييرالمطلوبة للراغبين في الإنضمام إلى فريق التدريب على صناعة آلة القنبوس (الطربي) في البيت اليمني للموسيقى والفنون.

1- العمر مابين 18 - 35 عام

2- بطاقة شخصية سارية المفعول

3- التفرغ الكامل طوال فترة الدراسة والتدريب (4 - 6 أشهر)

4- الرغبة الأكيدة في التعلم والتدريب على صناعة آلة القنبوس.

5- أن يكون لديه الخبرة أو المهارة في النحت على الخشب أو أعمال النجارة.

6- يفضل من لديه خبرة في صناعة أو صيانة الآلات الموسيقية الوترية.

الكلمات الدلائليه
أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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