رئيس الوزراء يطالب بالتحقيق حول ملابسات تفجير مطار عدن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 31 أكتوبر 2021

الخليج 365 - عدن

طالب رئيس مجلس الوزراء الدكتور معين عبدالملك، اللجنة الأمنية بمحافظة عدن، بإجراء تحقيق عاجل حول ملابسات التفجير الإرهابي الذي حدث، مساء السبت، بالقرب من بوابة مطار عدن الدولي، وتعزيز اليقظة الأمنية لتفويت الفرصة على كل من يستهدف امن واستقرار العاصمة المؤقتة عدن.



جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء مع اللجنة الأمنية بمحافظة عدن، للوقوف على ملابسات التفجير الإرهابي الذي حدث، مساء السبت، بالقرب من بوابة المطار بمديرية خورمكسر، وما نجم عنه من ضحايا بينهم أطفال.

وأطلع رئيس الوزراء من محافظ عدن رئيس اللجنة الأمنية احمد لملس، على معلومات أولية حول هذا التفجير الإرهابى، والذي أدى الى استشهاد واصابة عدد من المدنيين بينهم أطفال.. موضحا انه يتم متابعة ملابسات هذا التفجير الإرهابي، وإعلان النتائج في اقرب وقت.

وترحم رئيس الوزراء على أرواح الشهداء، مقدما العزاء لاسرهم .. وموجها الجهات المختصة بتقديم العناية اللازمة للجرحى.

وارتفعت حصيلة قتلى انفجار استهدف بوابة مطار عدن إلى 12 قتيلا بينهم أطفال، ونشرت شبكة العربية أول فيديو لانفجار هز مطار عدن والمناطق المحيطة به، وأكدت أن البوابة الخارجية لمطار عدن التى استهدفها الانفجار تقع ضمن منطقة سكنية.

يذكر أنه أكد وزير الخارجية، أحمد عوض بن مبارك، أن الانتهاكات الحوثية زادت فى عموم البلاد، متهمًا الحوثيين بأنهم باتوا أكثر دموية فى استهداف المدنيين نتيجة لفشلهم فى أرض المعركة.

وأشار عبدالملك - خلال مباحثات مع المبعوث السويدى الخاص بيتر سيمنبي، التطورات السياسية في البلاد وجهود تحقيق السلام، وفقا لقناة (الإخبارية اليمنية) - إلى أن إحلال السلام يعتبر هدفًا مشتركًا للحكومة والمجتمع الدولي.

ووصف بن مبارك، ما تتعرض له مديرية العبدية فى محافظة مأرب من حصار حوثى بأنه انتهاكات إنسانية جسيمة، متهمًا الجماعة المسلحة بقصف المديرية بشكل متواصل بالصواريخ الباليستية والأسلحة الثقيلة ومنع الحوثيين من دخول الغذاء والدواء وإجلاء الجرحى والمرضى والمصابين، وقال إن ذلك يعرض أكثر من 35 ألف نسمة من المدنيين لخطر الإبادة.