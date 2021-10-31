المكلا.. قوات مدعومة من الإمارات تقتل شاباً على خلفية نشاطه في الفعاليات الاحتجاجية

أقدمت قوات النخبة الحضرمية المدعومة من الإمارات، الأحد، على قتل أحد شباب مدينة المكلا عاصمة حضرموت (شرقي اليمن)، وذلك على خلفية نشاطه في احتجاجات سابقة طالبت بتحسين الأوضاع الراهنة في البلاد.



وقال مصدر محلي لـ"يمن شباب نت"، "إن قوات النخبة أطلقت النار على الشاب (أحمد زكي باسالم) أحد أبناء حي السلام بمدينة المكلا بعد عملية رصد ماأدى إلى مقتله".



وأوضح أن عملية الرصد والقتل للشاب باسالم ـ جاءت على خلفية نشاطه في الاحتجاجات التي شهدتها المدينة الأسابيع الماضية للتنديد بتردي الخدمات وانهيار العملة الوطنية.



وأشار إلى أن باسالم، كان قد تخرج من الجامعة قبل أسبوعين، ويستعد لعقد زواجه الأسبوع القادم.



ولفت إلى أن قوات النخبة الإماراتية قامت برصد ومتابعة الشباب المشاركين في احتجاجات سابقة من أبناء حي السلام، وتسعى لاستهدافهم.



وكانت مدن محافظة حضرموت قد شهدت مطلع الشهر الماضي احتجاجات واسعة تنديداً بانهيار العملة وتردي الخدمات الأساسية قوبلت بقمع السلطات المحلية حيث سقط خلالها عدد من القتلى والجرحى برصاص القوات الأمنية والعسكرية، إضافة إلى اعتقال عدد من المحتجين.

