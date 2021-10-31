شكرا لبحثكم عن خبر شرطة عدن تكشف تفاصيل التفجير الاربهابي في بيان رسمي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة -

كشفت إدارة شرطة العاصمة المؤقتة عدن، أن عناصر إرهابية فجرت سيارة مفخخة نوع (هايلوكس) مساء السبت، بالقرب من حاجز التفتيش الأول لدخول مطار عدن الدولي في مدينة خور مكسر.

وقالت شرطة ن في بيان، إن الحادث الإرهابي، أدى الى سقوط خمسة قتلى وأكثر من 25 جريحاً بينهم أطفال ونساءو في حصيلة غير نهائية للتفجير.

وأضاف البيان، أن الأجهزة الأمنية طوقت مكان الانفجار فيما باشرت الفرق الطبية إسعاف الجرحى الى عدد من مستشفيات العاصمة المؤقتة.

وذكر البيان، أن الانفجار أدى أيضاً إلى احتراق وتضرر عدد من سيارات ومنازل المواطنين في الحي السكني.

وأكدت شرطة عدن في بيانها، أن العناصر الإرهابية المتورطة بهذه العملية الغادرة التي طالت الأبرياء المدنيين لن تفلت من العقاب، وأن الأجهزة الأمنية ستواصل معركتها مع الإرهاب، أينما وجد. كما أشار البيان، إلى أن هذه “العمليات اليائسة لجماعات القتل والإرهاب تأتي عقب الاستتباب الأمني الذي تشهده العاصمة المؤقتة وضمن المحاولات الإرهابية للعناصر الإجرامية بارسال رسائل للعالم بأن عدن ليست آمنة سيما وأن التفجير جاء عقب وصول عدد من سفراء الاتحاد الأوروبي للعاصمة المؤقتة”.

وأكد البيان، إن اللجنة الأمنية بالعاصمة عدن قامت بالاجراءات والتدابير اللازمة المتعلقة بالتحقيق في ملابسات الحادثة الآثم واستمرار وحداتها وأجهزتها المتخصصة في تتبع العناصر المتورطة والضالعة في هذا العمل الجبان، وأنها لن تألو جهدا في القيام بمهامها وواجباتها الوطنية في فرض الأمن والاستقرار والسكينة العامة، ومحاربة واجتثاث الإرهاب والتطرف بكافة صنوفه وأشكاله. كما أشار، إلى أن استهداف الأبرياء ما هي إلا دليل على حالة الضعف والعجز والافلاس التي وصلت إليه هذه القوى، وإخفاقها في تحقيق مآربها البائسة بضرب الدولة والمساس بهيبتها ومؤسساتها وأجهزتها المختلفة.

وطمأنت اللجنة الأمنية في عدن، سكان العاصمة المؤقتة باستمرار عمل أجهزة ومؤسسات الدولة، بما فيها حركة الملاحة الدولية في مطار عدن الدولي.