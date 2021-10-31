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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - المبعوث الأمريكي: تصعيد الحوثي بمأرب فاقم مأساة اليمنيين

الأحد 31 أكتوبر 2021

الخليج 365

اعتبر المبعوث الأمريكي لليمن تيم لندركينغ أن تصعيد الحوثيين في محافظة مأرب فاقم معاناة اليمنيين.



وقال خلال لقاء جمعه مع ممثلي عدة منظمات غير حكومية عاملة في اليمن، لمناقشة التحديات العديدة التي يواجهها العاملون في المجال الإنساني مع استمرار نمو الاحتياجات في البلاد: "إن التصعيد الحوثي في مأرب ليس مجرد عقبة أمام السلام، إنما يؤدي أيضا إلى تفاقم الوضع الإنساني الذي بات بالفعل على حافة الهاوية".

تأتي تلك التصريحات فيما تواصل الميليشيات الحوثية قصف المدنيين في المحافظة الاستراتيجية، لا سيما في منطقة جوبة.