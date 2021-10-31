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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بعد التفجير.. اليمن يؤكد استمرار الملاحة في مطار عدن الدولي

الأحد 31 أكتوبر 2021

الخليج 365

أكدت السلطات اليمنية استمرار حركة الملاحة الدولية في مطار عدن الدولي وذلك عقب ساعات من تفجير إرهابي استهداف بوابة المطار الخارجية.



وكان مصدر مسؤول في مطار عدن قال، إن "سيارة انفجرت امام البوابة الخارجية لمطار عدن بالقرب من مبنى الفندق المجاور للمطار".

ووقع الانفجار قرب أول حاجز أمني للمطار وأسفر عن مقتل وإصابة أكثر من 30 قتيلا وجريحا بينهم أطفال ونساء.

وأصدرت وزارة النقل اليمنية، واللجنة الأمنية العليا في محافظة عدن، بيانان منفصلان، يؤكدان استمرار حركة الملاحة الدولية في المطار وكل أجهزة ومؤسسات الدولة وذلك عقب ساعات من التفجير الدامي.

وفيما دعت اللجنة الأمنية الأهالي في عدن إلى ممارسة حياتهم بصورة طبيعية، تعهدت بأنها لن تسمح بمرور هذه الجريمة وستبذل أقصى جهودها، في رصد وتعقب مرتكبيها، وإحالتهم للقضاء لينالوا العقاب الرادع في القريب العاجل.

وأشارت اللجنة الأمنية في بيان، نسخة منه، إلى أن "هذه المحاولات التي استهدفت الأبرياء دليل على حالة الضعف والعجز التي وصلت إليه قوى الإرهاب والتطرف وإخفاقها في تحقيق مآربها البائسة بضرب الدولة والمساس بهيبتها ومؤسساتها وأجهزتها المختلفة".

وأكدت اللجنة الأمنية في عدن "قيامها بالاجراءات والتدابير اللازمة المتعلقة بالتحقيق في ملابسات الحادثة الآثم واستمرار وحداتها وأجهزتها المتخصصة في تتبع العناصر المتورطة والضالعة في التفجير الإرهابي".

وتوعدت اللجنة الأمنية بمحاربة واجتثاث الإرهاب والتطرف بكل صنوفه وأشكاله ومواصلة جهودها في القيام بمهامها وواجباتها في فرض الأمن والاستقرار والسكينة العامة.

من جهتها، أدانت وزارة النقل في بيان التفجير الإرهابي الذي استهدف حاجزا للأمن قرب بوابة مطار عدن الدولي الخارجية وراح ضحيته قتلى وجرحى من المدنيين الذين تواجدوا في مكان التفجير.

وأوضح البيان، أن "التفجيرات الإرهابية المعروفة أهدافها لن تثنى المطار وبقية المؤسسات والمصالح والشركات التابعة للوزارة عن القيام بأداء المهام المؤكلة إليها وتقديم خدماتها لليمنيين".

وأكدت وزارة النقل أن "الحركة الجوية في المطار مستمرة وبصورة طبيعية والرحلات الجوية منتظمة فيه رغم أن التفجير الإرهابي كان يستهدف إغلاق المطار".

وطالبت وزارة النقل الجهات الأمنية والمختصة القيام بدورها في الكشف عن الجهات الإرهابية والأطراف المشاركة في التفجير الإرهابي وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم العادل، بحسب القانون.

ومساء السبت، هز انفجار ضخم مديرية خور مكسر وسط العاصمة المؤقتة عدن، بعد استهداف مطار عدن الدولي بسيارة مفخخة.

ولاقى التفجير الذي استهدف البوابة الرئيسية الخارجية لمطار عدن الدولي موجة تنديد عربية ودولية واعتبرته "عملا إرهابيا تقف خلفه قوى الشر".