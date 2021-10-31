عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الحصيلة الرسمية لتفجير مطار عدن.. 30 قتيلا وجريحا

الأحد 31 أكتوبر 2021

الخليج 365

أعلنت السلطات اليمنية في عدن مقتل وإصابة 30 مدنيا في العملية الإرهابية التي استهدفت مطار عدن الدولي، مساء السبت.



وكانت مصادر طبية قالت، في وقت سابق، إن 12 مدنيا قتلوا وأصيب آخرون في انفجار سيارة مفخخة قرب حاجز التفتيش الأول لمطار عدن الدولي، لكن حصيلة لأمن وصحة عدن أكدت في وقت لاحق مقتل 5 مدنيين وإصابة 25 آخرين.

وأكد بيان صادر عن إدارة أمن عدن، أن عناصر إرهابية فجرت سيارة مفخخة مساء السبت بالقرب من حاجز التفتيش الأول لدخول مطار عدن الدولي في مدينة خور مكسر بالعاصمة عدن ما أدى إلى سقوط خمسة شهداء وأكثر من 25 جريحاً بينهم أطفال ونساء في حصيلة غير نهائية للتفجير.

وأشار البيان، أن الأجهزة الأمنية طوقت مكان الانفجار فيما باشرت الفرق الطبية إسعاف الجرحى إلى عدد من مستشفيات العاصمة عدن.

وأوضح البيان الأمني أن حافلة نوع ( هايلوكس) تم تفجيرها بالقرب من أول حاجز أمني لدخول مطار عدن الدولي ما أدى إلى احتراق وتضرر عدد من سيارات ومنازل المواطنين في الحي السكني.

وأكدت إدارة أمن عدن أن العناصر الإرهابية المتورطة بهذه العملية الغادرة التي طالت الأبرياء المدنيين لن تفلت من العقاب وأن الأجهزة الأمنية ستواصل معركتها مع الإرهاب، أينما وجد.

وأضافت أن هذه العمليات اليائسة لجماعات القتل والإرهاب في عدن تأتي عقب الاستتباب الأمني الذي تشهده العاصمة وضمن المحاولات الإرهابية بإرسال رسائل للعالم بأن العاصمة ليست آمنة سيما، والتفجير جاء عقب وصول عدد من سفراء الاتحاد الأوروبي للعاصمة عدن.

إلى ذلك، قال مكتب الصحة في عدن أن 5 قتلوا وأصيب 25 آخرين تفاوتت إصاباتهم بين حرجة ومتوسطة في الهجوم الإرهابي الغادر.

وأكد البيان أن القتلى بينهم أطفال، فيما جرى استقبال الجرحى في مستشفى الجمهورية، وتم نقل بعضهم إلى المستشفيات الخاصة.

وفي وقت سابق، قال مصدر مسؤول في مطار عدن، أن حافلة من نوع "فوكسي" انفجرت أمام البوابة الخارجية لمطار عدن بالقرب من مبنى الفندق المجاور للمطار.

وأشار إلى أن الانفجار وقع أمام أول حاجز تفتيش ما تسبب بوقوع قتلى وجرحى من المسافرين والمدنيين فضلا عن دمار واسع في المحال التجارية والممتلكات العامة.