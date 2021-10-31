تعز.. لقاء تشاوري في المسراخ يؤكد على مواصلة المعركة ضد مليشيات الحوثي

المنامة - ياسر ابراهيم - عقد ملتقى تعز الجامع، السبت، لقاء تشاوريا مع قيادة السلطة المحلية والأحزاب السياسية والمنظمات ومشايخ ووجهاء وأعيان مديرية المسراخ لمناقشة المستجدات العامة في المديرية ودورها في مقاومة انقلاب مليشيا الحوثي الإرهابية.



وتطرق اللقاء إلى عدد من المستجدات الراهنة ودور أبناء المديرية في مواجهة الصلف الحوثي والذي لا يمكن أن يتحقق إلا بواحدية الكلمة والموقف والهدف.



وخرج اللقاء بعدد من التوصيات لمعالجة أوضاع المديرية الداخلية وحمايتها من مليشيا الحوثي الإرهابية، مؤكدا على ضرورة الحفاظ على النظام الجمهوري والوحدة ومخرجات الحوار الوطني.



وقال اللواء الركن عبدالكريم الصبري رئيس ملتقى تعز الجامع إن "هذه القاءات التشاورية تأتي ضمن جهود الملتقى في لم الصف وتوحيد الكلمة والموقف والهدف في مواجهة مليشيا الحوثي الانقلابية".



وأضاف، أن المرحلة تتطلب من أبناء تعز الكثير من الجهد للحفاظ على النظام الجمهوري والوحدة ومخرجات الحوار الوطني.



بدوره أكد مدير مديرية المسراخ يحيى اسماعيل السبئي أن أبناء مديرية المسراخ يسطرون أروع الملاحم البطولية ضد مليشيا الحوثي في أطراف المديرية.



واضاف السبئي في تصريح لقناة يمن شباب، أن المليشيات تتكبد خسائر فادحة بشكل يومي، مشيرا إلى أن التحديات الراهنة لن تعيق أبناء المديرية عن معركة الكرامة.



وفي اللقاء تعهد مشايخ وأعيان مديرية المسراخ بمواصلة الكفاح ضد المشروع الكهنوتي الأمامي في اليمن، مؤكدين وقوفهم الى جانب الدولة معتبرين نضالات أبناء المديرية في العقود السابقة مكسبا لا يمكن التفريط بها.



ودعوا الحكومة والتحالف وكافة القوى السياسية الى دعم الجيش الوطني والمقاومة الشعبية لحسم المعركة وتحرير البلاد من مليشيا الحوثي وايقاف التمدد الإيراني في المنطقة العربية.

