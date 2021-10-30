شكرا لبحثكم عن خبر أنباء عدن ينشر برنامج رحلات الاحد من وإلى مطار عدن الدولي والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - رحلات الغد باذن الله الاحد 31/10/2021 ≠============= * عدن / القاهرة / عدن الاقلاع 6:00 صباحاً الوصول 2:00 عصراً * عدن / القاهرة / عدن الاقلاع 9:00 صباحاً الوصول 5:00 عصراً * عدن / القاهرة / عدن الاقلاع. 5:00 عصراً الوصول 1:00 فجر الإثنين * عدن / الرياض / عدن الاقلاع. 6:00 المغرب الوصول 1:00 فجر الاثنين * عدن / جدة / عدن الاقلاع 7:00 مساءً الوصول 11:59 مساءً ------------------

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