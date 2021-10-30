عدن.. وقفة نسوية احتجاجًا على غلاء المعيشة وانهيار العملة

المنامة - ياسر ابراهيم - شهدت ساحة العروض بمدينة خور مكسر بالعاصمة المؤقتة عدن، الجمعة، وقفة احتجاجية نسوية تنديدا بتدهور الوضع الاقتصادي وتراجع العملة وغلاء المعيشة.



ورفعت المحتجات خلال الوقفة التي دعت لها "تجمع نساء عدن"، لافتات تظهر معاناة المواطنين جراء انهيار العملة وارتفاع الأسعار.



ونددت النساء في وقفتهن الاحتجاجية بتدهور الوضع المعيشي للسكان، وعجز الحكومة والتحالف عن وضع حلول لوقف انهيار العملة الوطنية.



ومنذ أشهر تشهد العملة الوطنية تراجعاً تاريخيا أمام العملات الأجنبية في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية وصلت اليوم السبت، 1350 ريالاً للدولار الواحد، فيما وصل سعر الريال السعودي إلى 360 ريالاً.



وأدى التراجع في سعر العملة وارتفاع الأسعار إلى احتجاجات في عدة مدن يمنية، ومطالب شعبية متكررة بضرورة تدخل الحكومة ووضع المعالجات المناسبة.



