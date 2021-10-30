رئيس الأركان يستقبل الشخصية الاجتماعية "عبداللطيف القبلي نمران" ويقدم له واجب العزاء

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

استقبل رئيس هيئة الأركان العامة الفريق الركن صغير حمود بن عزيز، اليوم، الشخصية الاجتماعية عبداللطيف القبلي نمران.



حيث عبر بن عزيز عن تعازيه في استشهاد وإصابة عدد من أفراد أسرة عبداللطيف نمران جراء قصف منزلة بالصواريخ من قبل ميليشيا الحوثي الكهنوتية.

وأشار رئيس الأركان الى أن تلك الجريمة الهمجية التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الإيرانية باستهدافها لمنزل "عبداللطيف القبلي نمران"، دليل إضافي على سلسة الجرائم الدموية التي راح ضحيتها الآلاف من الأطفال والنساء والمواطنين الأبرياء في ظل صمت دولي وحقوقي مخزي.. مؤكداً بأن هذه الجريمة لن تسقط بالتقادم ولن تذهب دمائهم هدراً.

وأكد وقوف القيادة السياسية مع أسر الشهداء والجرحى وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لتجاوز آثار هذه الجرائم البشعة، وقال بأن هذه المواقف النضالية والتضحيات العظيمة التي يجترحها أبناء الشعب اليمني بمختلف انتماءاتهم ومكوناتهم ستثمر النصر الكبير، ولن تزيد اليمنيين وفي المقدمة أبطال الجيش الوطني والمقاومة وأبناء مأرب، إلا ثباتاً على المبادئ العظيمة والقيم النبيلة والمعاني السامية التي رسختها الثورة والجمهورية.

وأشاد ببطولات وتضحيات أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية والقبائل في وجه الميليشيات الكهنوتية، وما يقدمه الأبطال في مختلف جبهات القتال وفي مقدمتها مأرب من تضحيات غالية من خيرة رجالهم وأبطالهم للدفاع عن الوطن ضد المليشيات وكسر غرورها وعنجهيتها.

من جانبه عبر عبد اللطيف القبلي نمران عن تقديره لاهتمام ومتابعة القيادة السياسية والعسكرية ومواساتهم في هذه الجريمة البشعة.. وقال ان هذه الجرائم لن تثنينا عن قتال مليشيات الحوثي الإرهابية وداعمتها إيران وملاحقتها في كل منطقة وموقع، وان الجميع على قلب رجل واحد في مواجهتها والقضاء عليها.