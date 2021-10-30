‏الارياني يدين مجزرة مليشيا الحوثي في حي الكمب بمدينة تعز

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

أدان وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني المجزرة البشعة التي ارتكبتها مليشيا الحوثي المدعومة من ايران بقصف حي الكنب بمدينة تعز بقذيفة مدفعية من مواقع تمركزها بأطراف المدينة .



واوضح ان القصف الاجرامي على الحي السكني اسفر عن مقتل ثلاثة أطفال من أسرة واحدة (محمود، حميد، ليلى مصطفى عبدالدائم) وجرح ستة آخرين بعضهم حالته خطرة، في حصيلة أولية.

‏واشار الارياني الى ان هذه المجزرة المروعة امتداد لأعمال القتل اليومي والممنهج الذي ترتكبه مليشيا الحوثي الارهابية بحق المدنيين الابرياء من الأطفال والنساء وكبار السن في مختلف المحافظات اليمنية منذ انقلابها على الدولة، في ظل صمت مخزي وغير مبرر من قبل المجتمع الدولي ومنظمات وهيئات حقوق الانسان.

‏وطالب الارياني المجتمع الدولي والامم المتحدة وهيئات حقوق الانسان والمبعوثين الاممي والأمريكي باصدار إدانة واضحة وصريحة لهذه المجزرة البشعة باعتبارها جريمة حرب وجريمة مرتكبة ضد الانسانية، وسرعة العمل على تصنيف مليشيا الحوثي"منظمة ارهابية"، ومحاكمة وملاحقة قياداتها باعتبارهم مجرمي حرب، وضمان عدم افلاتهم من العقاب.