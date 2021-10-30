مصرع العشرات من ميليشيا الحوثي في كمين للجيش الوطني جنوب مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 30 أكتوبر 2021

متابعات_الخليج 365

نفذ أبطال الجيش الوطني والمقاومة الشعبية، اليوم السبت، كميناً محكماً استهدف مجاميع حوثية حاولت التسلل إلى أحد المواقع العسكرية في الجبهة الجنوبية لمحافظة مأرب.



وأكد مصدر عسكري للمركز الاعلامي للقوات المسلحة ان العشرات من عناصر مليشيات الحوثية لقوا مصرعهم، فيما لاذ من تبقى منهم بالفرار تحت ضربات الأبطال مخلفة وراءها جثث قتلاها وأسلحتها في أحد الشعاب جنوب محافظة مارب.

واستهدفت مدفعية الجيش عربتين قتاليتين كانت تحمل تعزيزات للعناصر الحوثية، إضافة إلى استهداف تجمعات في مواقع متفرقة من الجبهة الجنوبية لمحافظة مارب.

بالتزامن شنت مقاتلات تحالف دعم الشرعية عدة غارات جوية، مستهدفة تحركات وتجمعات للمليشيات الحوثية في مواقع متفرقة جنوب محافظة مارب.

وتخوض قوات الجيش مسنودة بالمقاومة الشعبية معارك مستمرة لدحر مليشيات الحوثي الإيرانية، في مختلف الجبهات القتالية جنوب وغرب محافظة مأرب.