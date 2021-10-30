شكرا لبحثكم عن خبر عاجل .. تفاصيل اولية وصور من انفجار خور مكسر والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - اكدت مصادر محلية وقوع انفجار امام البوابة الخارجية لمطار عدن الدولي قبل قليل.

وقالت المصادر، غير مؤكدة، ان سيارة دينا محملة بوقود الديزل انفجرت امام فندق المطار على الخط الرئيس الرابط بين مدينة خور مكسر والعريش.

ولم ترد اي رواية رسمية للحادث حتى الان.